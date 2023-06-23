Araştırma: Diyabet vakaları, 2050 yılına kadar iki katına çıkacak

Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:44

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:44

Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, yapısal ırkçılık ve ülkeler arasındaki büyük eşitsizlik nedeniyle dünya genelinde diyabet hastası insan sayısı 2050 yılına kadar iki kattan fazla artarak 1,3 milyara ulaşacak.

Küresel veriler üzerinde 2050 yılına kadar yapılan "en kapsamlı" araştırmaya göre, dünyadaki her ülkede kronik hastalığı olan hasta sayısında artış görülecek.

Yaklaşık 529 milyon insanın halihazırda, ölüm ve sakatlığın en önemli 10 nedeninden biri olan diyabetle yaşadığı tahmin ediliyor.

İnsanların aşırı kilolu olabileceğinin bir göstergesi olan yüksek vücut kitle indeksi, diyabetten kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların yarısından fazlasıyla ilişkilendirildi. Diğer faktörler arasında insanların diyetleri, egzersiz, sigara ve alkol yer alıyor.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nde (IHME) baş araştırmacı ve çalışmalardan birinin yazarı olan Liane Ong, AFP'ye yaptığı açıklamada, "30 yıl boyunca farklı ülkeler geleneksel gıda alışkanlıklarından, belki de daha fazla meyve ve sebze yemekten, daha sağlıklı yeşilliklerden daha fazla işlenmiş gıdalara geçiş yaptı" dedi.

Ong, "asıl zorluk, her şeyi düzeltecek tek bir müdahale türü görmememizdir" diyerek, bunun yerine, diyabetle mücadelenin uzun vadeli planlama, yatırım ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin dikkatini gerektireceğini söyledi.

"BÜYÜYEN DİYABET EŞİTSİZLİĞİ"

Araştırma ayrıca, 2045 yılına kadar diyabetli yetişkinlerin dörtte üçünün düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacağını tahmin etmektedir.

Ancak, Lancet dergisinin ayrı bir çalışmasında, ABD gibi zengin ülkelerde bile diyabet oranlarının siyah, Hispanik, Asyalı veya Amerikan yerlileri gibi azınlıklar arasında neredeyse 1,5 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Wisconsin Tıp Fakültesi'nden çalışmanın eş yazarı Leonard Egede, "Konut ayrımı gibi ırkçı politikalar insanların nerede yaşadıklarını, yeterli ve sağlıklı gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişimlerini etkiliyor" dedi.

Lancet dergisinin başyazısında "dünya diyabetin sosyal doğasını anlamakta başarısız oldu ve hastalığın gerçek ölçeğini ve oluşturduğu tehdidi hafife aldı. Diyabet bu yüzyılın belirleyici hastalığı olacak" ifadeleri yer aldı.