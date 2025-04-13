Araştırma: K vitamini eksikliği bilişsel gerilemeye neden oluyor

Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:42

Güncelleme: 13.04.2025 - 17:42

ABD’deki Tufts Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ağırlıklı olarak ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşilliklerde bulunan K vitamininin yeterli miktarda alınmaması beyin sağlığına zarar veriyor. Prof. Dr. Sarah Booth, geçmişte yapılan araştırmaların K vitamininin kardiyovasküler ve eklem sağlığını destekleyebileceğini gösterdiğini belirterek, “Yeni çalışma, K vitamininin beyne fayda sağlayabileceğine dair kanıtlar sundu” dedi.

Çalışmanın başyazarı Tong Zheng ise K vitamininin beyin fonksiyonuna katkıda bulunduğunu vurgulayarak, “K vitamininin koruyucu bir etkisi var. Araştırmamız, bu etkinin altında yatan mekanizmayı anlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.