Araştırma: K vitamini eksikliği bilişsel gerilemeye neden oluyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, K vitamini eksikliğinin beyin sağlığına zarar verdiğini gösterdi.

Araştırma: K vitamini eksikliği bilişsel gerilemeye neden oluyor
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DHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:42

ABD’deki Tufts Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ağırlıklı olarak ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşilliklerde bulunan K vitamininin yeterli miktarda alınmaması beyin sağlığına zarar veriyor. Prof. Dr. Sarah Booth, geçmişte yapılan araştırmaların K vitamininin kardiyovasküler ve eklem sağlığını destekleyebileceğini gösterdiğini belirterek, “Yeni çalışma, K vitamininin beyne fayda sağlayabileceğine dair kanıtlar sundu” dedi.

Çalışmanın başyazarı Tong Zheng ise K vitamininin beyin fonksiyonuna katkıda bulunduğunu vurgulayarak, “K vitamininin koruyucu bir etkisi var. Araştırmamız, bu etkinin altında yatan mekanizmayı anlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #K vitamini

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