Yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğine dikkat! K vitamini neden bu kadar önemli?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:51

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kıvanç Çelikkalkan, yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğinin ciddi iç kanamalara ve beyin kanamalarına yol açabileceğini belirterek, bu vitaminin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

K VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?



Medical Park Ordu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kıvanç Çelikkalkan, K vitamini hakkında bilinmesi gerekenleri ve eksikliğinin yol açabileceği riskleri açıkladı.

Uzm. Dr. Çelikkalkan, "K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak hayati fonksiyonları destekleyen temel bir vitamindir. Eksikliği durumunda kanamaya yatkınlık artar ve özellikle yeni doğan bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

EKSİKLİĞİ KEMİK GELİŞİMİNİ DE ETKİLİYOR

K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin üretiminde kritik rol oynayan, yağda çözünen bir vitamindir. Eksikliğinin sadece kanama riskini artırmakla kalmadığını belirten Uzm. Dr. Çelikkalkan, "Ayrıca kemik gelişimi üzerinde de önemli etkileri vardır. Eksikliği durumunda kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir. K vitamini eksikliğinin en büyük risklerinden biri, özellikle yenidoğan bebeklerde görülen ve ciddi kanama bozukluğu olarak bilinen hemorajik hastalıktır. Bu durum, doğumdan sonraki ilk haftalarda veya daha geç dönemlerde ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR



Uzm. Dr. Çelikkalkan, K vitamini eksikliği durumunda yaşanabilecek sağlık sorunlarını şu şekilde sıraladı:

Cilt altı, mide-bağırsak ve beyin kanamaları,

Burun ve diş eti kanamaları,

Bağırsak emilim bozukluklarına bağlı vitamin eksikliği,

Kemik gelişiminde bozulmalar ve osteoporoz riski.

YENİDOĞAN BEBEKLERE K VİTAMİNİ TAKVİYESİ ŞART!



Doğumdan sonra bebeklere K vitamini enjeksiyonunun yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Çelikkalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle emzirilen bebeklerde, anne sütünde K vitamini miktarının düşük olması nedeniyle eksiklik riski daha yüksektir. Bu yüzden, doğumdan hemen sonra bebeklere K vitamini enjeksiyonu yapılması hayati önem taşımaktadır."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türkiye’deki sağlık uzmanlarının, yenidoğan bebeklere doğumdan hemen sonra kas içi K vitamini enjeksiyonunun yapılmasını önerdiğini dile getiren Dr. Çelikkalkan, "Bebeklerin bağırsaklarında doğumda yeterli K vitamini bulunmaz ve anne sütü K vitamini açısından düşük seviyededir. Bu nedenle, tüm yenidoğanlara doğum sonrası K vitamini iğnesi yapılması gerekir. Bu basit uygulama, bebeklerde kanama riskini büyük ölçüde azaltır ve hayati öneme sahiptir. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir" diyerek aileleri uyardı.