Eksikliği hastalıklara sebep oluyor, ölümcül olabiliyor: K vitamini deposu 6 besin

K vitamini, kanın pıhtılaşmasını düzenleyen ve kemik sağlığını destekleyen önemli bir vitamindir. Vücut için hayati öneme sahip olan bu vitamin, özellikle yaraların iyileşmesi, kemik yoğunluğunun korunması ve damar sağlığının desteklenmesi gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. Peki, eksikliğinin hastalıklara sebep olduğu bu vitamin hangi gı8dalarda bulunur? İşte, K vitamini deposu 6 besin...