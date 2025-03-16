Araştırma: Obezite ve stres, ölümcül kanserlerden birini tetikleyebilir

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:32

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:32

California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) bilim insanları, stresle ilişkili nörotransmitterlerin ve obeziteyle bağlantılı hormonların, kanser hücrelerinin büyümesini teşvik eden CREB adlı proteini aktive ettiğini keşfetti.

Araştırmada, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde, pankreas kanseri öncesi lezyonların gelişme olasılığının arttığı gözlemlendi. Ayrıca, sosyal izolasyon yoluyla stres seviyeleri yükseltildiğinde, bu lezyonların daha da büyüdüğü tespit edildi.

Özellikle dişi farelerde stresle ilişkili kanser riskinin daha belirgin olduğu vurgulandı.

İLAÇLAR KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ?

Araştırmacılar, stresle ilişkili kanser büyümesini azaltmak için yüksek tansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan beta-bloker ilaçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini önerdi.

Beta-adrenerjik reseptörler olarak bilinen bu ilaçların, stres kaynaklı kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceği düşünülüyor.

ABD'deki en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, %13 gibi düşük bir beş yıllık hayatta kalma oranına sahip.

İsrail'deki Alpha Tau Medical’de radyasyon onkoloğu ve profesör Dr. Robert Den, pankreas kanserinin en büyük zorluklarından birinin, hastalığın genellikle çok geç evrede tespit edilmesi olduğunu belirtiyor.

Bu yeni çalışma, stres yönetimi ve sağlıklı beslenmenin kansere karşı korunmada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, obezite ve stresin kanser üzerindeki etkilerini azaltmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.