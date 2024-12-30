Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den açıklama: 'Hepinizden özür diliyorum'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:29

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:29

Asıl adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri teşhisi sonrası yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.



Daha önce birçok operasyon geçiren ve uzun süredir sosyal medya hesaplarında sessiz kalan Tanyeli’nin durumu, takipçilerini endişelendirmişti.

“TEDAVİM İYİ GİDİYOR”

Son durumunu açıklayan Tanyeli, sosyal medya hesabından şu sözlerle sevenlerine seslendi:



"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."







Geçtiğimiz haftalarda sağlık sürecine dair dikkat çeken bir bilgi paylaşan Tanyeli, hastanede geçen sürede hızlı bir şekilde kilo verdiğini ifade etmişti:



"2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır."