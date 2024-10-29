Araştırma: Samanyolu Galaksisi'ndeki kara deliğin ilk fotoğrafı doğru olmayabilir

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:28

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:28

Event Horizon Telescope (EHT) işbirliği olarak adlandırılan uluslararası bir ekibin yıllar süren yoğun çalışmalarının ardından ilk olarak 2022 yılında yayınlanan resim, Samanyolu galaksisinin kalbinde yer alan girdap halindeki kütleye dair çarpıcı bir fikir veriyordu.

Görüntü, yuvarlak turuncu bir şekle ve ortasında karanlık bir deliğe sahip çörek şeklinde bir halkayı göstermesiyle ünlüdür. Merkezdeki karanlık bölge kara deliğin kendisi, turuncu ise etrafındaki güçlü çekim kuvvetleri tarafından yoğun sıcaklıklara kadar ısıtılan gazı gösteriyor.

Ancak yeni bir çalışma bu şeklin yanlış olduğunu gösteriyor. Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOJ) tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre, aslında kara deliğin etrafında biriken materyal diski daha uzun olabilir.

Çalışma, orijinal görüntüyü oluşturmak için kullanılan verileri toplamak ve doğrulamak amacıyla yapılan çok sayıda araştırmanın aksine hareket ediyor.

Ancak araştırmacılar süreçteki hataların verilerin yanlış analiz edilmesine yol açmış olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar bu iddiayı, görüntünün oluşturulmasında kullanılan ve ilk olarak 2017 yılında toplanan verileri inceledikten sonra ortaya attılar.

NAOJ'dan Miyoshi Makoto, “Görüntümüz doğu-batı yönünde hafifçe uzamış ve doğu yarısı batı yarısından daha parlak. Bu görünümün, kara deliği çevreleyen yığılma diskinin ışık hızının yaklaşık yüzde 60'ı kadar bir hızla döndüğü anlamına geldiğini düşünüyoruz. O halde neden halka benzeri bir görüntü ortaya çıktı? Hiçbir teleskop astronomik bir görüntüyü mükemmel bir şekilde yakalayamaz. Halka görüntüsünün EHT'nin görüntüleme analizi sırasındaki hatalardan kaynaklandığını ve bir kısmının gerçek astronomik yapıdan ziyade bir artefakt olduğunu varsayıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mayıs 2022'de gökbilimciler, dünya çapında bir radyo gözlemevi ağı olan Olay Ufku Teleskobu'nu (Event Horizon Telescope) kullanarak Sagittarius A*'nın ufuk çizgisi etrafındaki yığılma diskinin kara delik olduğunu doğrulayan ilk görüntüsünü yayınladılar.

Bu, 2019 yılındaki Messier 87 süper kütleli kara deliğinden sonra bir kara deliğin teyit edilen ikinci görüntüsüdür.

Kara deliğin kendisi görülmüyor, sadece hareketleri kara delikten etkilenen yakındaki nesneler görülüyor.

Gözlenen radyo ve kızılötesi enerji, kara deliğin içine düşerken milyonlarca dereceye kadar ısınan gaz ve tozdan kaynaklanmaktadır.