Araştırma tesisinden 43 maymun kaçtı: Bölge halkı uyarıldı
ABD’de araştırma tesisinden kaçan 43 maymun nedeniyle yetkililer, bölge halkını uyardı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Karolina eyaletindeki bir araştırma tesisinden 43 maymunun kaçması nedeniyle Beaufort County kasabasında yaşayanlara uyarı yapıldı.
43 maymunun perşembe gününden itibaren bölgede dolaştığı ve hiçbirinin yakalanamadığı kaydedildi.
Yetkililer, maymunların evlere girmeleri durumuna karşı halkı, kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı.
Ayrıca maymunlara yaklaşılmaması ve hayvanların kesinlikle okşanmaması tavsiyesinde bulunuldu.
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