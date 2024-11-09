Yayınlanma: 09.11.2024 - 15:51

Güncelleme: 09.11.2024 - 15:51

Ekim ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz 75 baz puan düşürüldü. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Analistlerin beklentileri ne yönde?

ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 65 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin Fed’in gelecek dönem para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.