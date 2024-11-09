İran, ABD’nin 'Trump’a suikast' iddiasına yanıt verdi

Yayınlanma: 09.11.2024 - 15:45

Güncelleme: 09.11.2024 - 15:46

İran’dan ABD Adalet Bakanlığı’nın İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir yetkilinin Donald Trump’a yönelik suikast planı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın eski veya mevcut ABD yetkililerine yönelik suikast girişiminde bulunduğu yönündeki iddiaların "tamamen asılsız ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Geçmişte benzer suçlamaların İran tarafından kesin bir dille reddedildiğini ve asılsız olduklarının kanıtlandığını vurgulayan Bekayi, bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesini, "ABD-İran ilişkilerini daha da karmaşık hale getirmeyi amaçlayan Siyonist ve İran karşıtı çevrelerin iğrenç bir komplosu" olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca İran’ın, halkının haklarını korumak için ulusal ve uluslararası alanda tüm meşru ve hukuki imkanları kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

TRUMP’A YÖNELİK SUİKAST PLANI

ABD Adalet Bakanlığından dün yapılan açıklamada, daha önce ABD’de hırsızlık suçundan hapse giren ve 2008’de sınır dışı edildikten sonra şu anda İran’da ikamet ettiği belirtilen 51 yaşındaki İranlı Farhad Shakeri’nin, 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt’un New York’ta İran kökenli bir ABD vatandaşını öldürme planına dahil olmakla suçlandığı bildirildi.

Rivera Brooklyn ve Loadholt’un 7 Kasım’da New York’ta gözaltına alındığı, Shakeri’nin ise İran’da ikamet ettiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Rivera ve Loadholt’un ilk kez duruşmaya çıktığı ve tutuklu yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.



