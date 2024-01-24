Araştırma: Üniversite'nin 'insan ömrüne etkisi' ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:39

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:13

Yeni bir araştırmaya göre okulda veya üniversitede geçirilen her yıl beklenen yaşam süresini artırırken, okula gitmemek sigara içmek veya alkolizm kadar ölümcül olabiliyor.

ABD ve İngiltere gibi kalkınmış ülkelerin yanı sıra Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerden de veriler kullanan araştırmada bir yetişkinin ölüm tehlikesinin tam zamanlı eğitim alarak geçirdiği her yıl yüzde 2 düştüğü görüldü.

The Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre ilk ve orta öğrenim üzerine yükseköğrenim almak, ömür boyu sağlıklı beslenmek kadar faydalı. Araştırmaya göre bu seviyede eğitim alan bir kişinin ölüm riski, hiç resmi eğitim almamış birine kıyasla yüzde 34 daha az.

Öte yandan araştırmacılar, bir kişinin hayatının hiçbir noktasında eğitim almamasının 10 yıl boyunca günde 10 sigara veya günde 5 alkollü içecek tüketmek kadar sağlığa zararlı olduğunu tespit etti.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Washington Üniversitesi, eğitim seviyesinin yaşam süresine etkisini hesaplayan, hakemli dergide yayımlanmış ilk çalışma oldu.