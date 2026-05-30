Araştırma: Uykusuzluk kanser riskini artırıyor

ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, uykusuzluk sorunu yaşayan 50 yaş altı kişilerde bazı kanser türlerinin daha sık görülebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bulguların kesin bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını, ancak gençlerde artan kanser vakalarını anlamak için uykunun önemli bir başlık olarak incelenmesi gerektiğini belirtti.

Chicago’da düzenlenen 2026 Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında sunulan araştırmada, 18-50 yaş aralığındaki 413 binden fazla uykusuzluk tanılı kişi ile uyku sorunu bulunmayan 18,4 milyon kişinin verileri karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, uykusuzluk tanısı alan kişilerde bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmaya göre uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerde, tanıdan sonraki 5 yıl içinde meme kanseri görülme olasılığı 3 kata kadar arttı.

Uykusuzluk yaşayanlarda bağırsak ve rahim kanseri riskinin yaklaşık 2 kat, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 57 daha yüksek olduğu belirlendi.

Prostat ve bazı mide-bağırsak kanserlerindeki artışların ise istatistiksel olarak yeterince güçlü olmadığı kaydedildi.

GENÇLERDE KANSER ARTIŞI MERCEK ALTINDA

Son yıllarda 50 yaş altı yetişkinlerde meme, bağırsak, karaciğer, böbrek, pankreas ve yumurtalık kanseri dahil birçok kanser türünde artış görülüyor.

Uzmanlar, bu artışın nedeninin henüz netleşmediğini; genetik yatkınlık, yaşam tarzı, obezite, hareketsizlik, alkol, sigara ve beslenme alışkanlıklarının olası faktörler arasında değerlendirildiğini belirtiyor.

Bowel Cancer UK Klinik yöneticisi Claire Coughlan, gençlerde bağırsak kanseri vakalarının arttığına ilişkin küresel ölçekte kanıtların çoğaldığını belirterek, uykusuzluğun olası risk faktörlerinden biri olarak incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Breast Cancer Now Baş Bilim Sorumlusu Simon Vincent ise araştırmanın “bir başlangıç noktası” olduğunu vurguladı. Vincent, uykusuzluk ile kanser arasında ilişki bulunmasının, uykusuzluğun doğrudan kansere neden olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Uzmanlara göre yetersiz uyku, bağışıklık sistemi, hormon dengesi ve genel yaşam tarzı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Uykusuzluk yaşayan kişilerde hareketsizlik, kilo artışı, alkol tüketimi ve sigara gibi risk faktörlerinin de daha sık görülebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, kanser riskini azaltmak için düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı kilo kontrolü, alkol tüketimini sınırlama, sigaradan uzak durma ve tarama programlarına katılımın önemine dikkat çekiyor.