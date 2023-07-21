Araştırmacılar uyardı: Gıda güvenliği tehdit altında

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:48

Güncelleme: 21.07.2023 - 17:48

Araştırmacılar, dünyayı kavuran rekor sıcaklıkların ortasında okyanuslarımızda "görünmeyen, sessiz bir ölüm" uyarısında bulundu. Araştırmacılar, art arda gelen sıcak hava dalgalarının doğanın bize gıda sağlama yeteneğini tehdit ettiğini bildirdi.

Araştırmacılar, Avrupa, ABD ve Çin'i kasıp kavuran sıcak hava dalgaları, insan yaşamının yanı sıra bağlı olduğu kara ve deniz hayatını riske attığını söyledi.

Leeds Üniversitesi profesörü John Marsham, konuya ilişkin "Dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı büyük ürün kayıpları yaşanması, riski giderek artıyor. Bu da gıda bulunabilirliğini ve fiyatlarını gerçekten etkileyecek. Şu anda bir etkilenme yaşanmış değil, ancak korkarım ki önümüzdeki on yıllarda gerçek olacak" ifadesinde bulundu.

"Ekolojik yaşam, bizim serinlemek için kullandığımız klimayı kullanamaz" diyen Marsham, "İnsanlar hava koşullarının etkilerinden izole edilmiş durumda. Ancak çiftçilerler, hava durumunun çiftlikler üzerindeki etkilerinin son derece farkında" dedi.

2018 yılında yaşanan sıcak hava dalgası, Avrupa'da çok sayıda üründe yüzde 50'ye varan verim kaybına yol açtı.

Bristol Üniversitesi'nde yer bilimleri profesörü Daniela Schmidt, "Genellikle karadaki ekosistemler üzerindeki etkileri düşünürüz çünkü bunu görmek kolaydır. İnsanlar genellikle denizdeki ısı dalgalarını düşünmezler. Ancak bitkilerin ve hayvanların ısısı aşırı yükselir. Beni asıl endişelendiren durumda bu görünmeyen sessiz ölüm" yorumunda bulundu.

Sıcak hava dalgasının olası etkilerini yorumlayan Schmidt, "Her şeyin maddi bir değeri olmak zorunda değil. Aldığınız her nefes için bitkilere ihtiyaç duyarsınız. Soluduğunuz oksijen de öyle. Bunu unutmamalıyız" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, sıcak hava dalgalarının 2040 yılına kadar ısınma öncesi seviyelere kıyasla 12 kat daha sık görülmesi beklediklerini belirttiler.