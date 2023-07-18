DMÖ uyardı! 'Kalp krizine bağlı ölüm riski çoğalabilir'
Dünya Meteoroloji Örgütü, gün geçtikçe etkisini arttıran sıcak hava dalgası konusunda "kalp krizine bağlı ölüm riski çoğalabilir" uyarısında bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), kuzey yarımküreyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yoğunlaşacağını ve gece sıcaklarının da yükseleceğini bildirdi.
WMO, Kuzey Amerika, Asya, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de sıcaklıkların "sıcak hava dalgasının yoğunlaşmasıyla birlikte bu hafta uzun bir süre boyunca 40 derecenin üzerinde olmasını beklediğini" söyledi.
Sıcak hava dalgasının ilk evrelerinde olduğu uyarısında bulunan WMO, yükselecek sıcaklıkların "kalp krizinin ve ölüm riskinin artmasına" neden olacağını belirtti.
WMO aşırı sıcak danışmanı John Nairn, gazetecilere verdiği demeçte "Tekrarlanan yüksek gece sıcaklıkları insan sağlığı için özellikle tehlikelidir. Çünkü vücut sürekli ısıdan kurtulamaz. Bu da kalp krizi ve ölüm vakalarının artmasına yol açmaktadır" ifadesinde bulundu.
Nairn, "Akdeniz'deki sıcak hava dalgası geniş çaplı ancak Kuzey Afrika'da yaşananlara hiç benzemiyor. Kuzey Afrika'daki sıcak hava dalgası, Avrupa'ya doğru gelişim gösterek geliyor. Biz şu anda bu sıcak hava dalgasının ilk aşamalarındayız" dedi.
Mevcut sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna "Bunlar, geçmişteki bilindik ve normal kabul edilen hava değişimleri değil. Bu durumun önüne geçebilmek için iklim onarımı yapılmalı" uyarısında bulundu.
WMO'ya göre bir önceki Avrupa rekoru Ağustos 2021'de Sicilya'da ulaşılan 48.8 santigrat derece, küresel rekor ise Temmuz 1913'te Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde ulaşılan 56.7 santigrat dereceydi.
Dünya sıcaklık rekorunun kırıldığı günlerde bir uyarıda BM'den geldi. hava durumu ajansı önümüzdeki günlerde yeni rekorların gelebileceğini söyledi.
Uzmanlara göre, geçen yılki sıcak hava dalgalarında 60 binden fazla Avrupalı ölmüş olabilir.
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