DMÖ uyardı! 'Kalp krizine bağlı ölüm riski çoğalabilir'

WMO aşırı sıcak danışmanı John Nairn, gazetecilere verdiği demeçte "Tekrarlanan yüksek gece sıcaklıkları insan sağlığı için özellikle tehlikelidir. Çünkü vücut sürekli ısıdan kurtulamaz. Bu da kalp krizi ve ölüm vakalarının artmasına yol açmaktadır" ifadesinde bulundu.