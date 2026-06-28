Arjantin’de yolsuzluk iddiası kabineyi sarstı: Milei’nin en yakın isimlerinden Adorni istifa etti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Kabine Şefi Manuel Adorni, hakkındaki harcama ve usulsüz zenginleşme iddialarının ardından görevinden ayrıldı.

Milei’nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Adorni, 2023 sonunda Milei’nin göreve gelmesinin ardından hükümet sözcüsü olarak atanmış, geçen yıl kasım ayında ise kabine şefliği görevine getirilmişti.

Adorni, Milei’ye gönderdiği istifa mektubunu X hesabından paylaştı. Mektubunda, “10 Aralık 2023’ten bu yana ilk kez sizin isteğinizin aksine hareket ediyorum” ifadelerini kullanan Adorni, “Bu sayfayı kapatıyorum. Huzurlu ve sakin ayrılıyorum; her şeyden önce vicdanım rahat” dedi.

İstifa, Milei yönetiminin yolsuzlukla mücadele ve kamu harcamalarını azaltma söylemini öne çıkardığı bir dönemde hükümet açısından önemli bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.

Adorni, gelir düzeyiyle bağdaşmadığı öne sürülen harcamaları nedeniyle usulsüz zenginleşme iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ailesiyle yaptığı bazı seyahatler, Noel döneminde Aruba’ya birinci sınıf tatil ve karnaval sezonunda Uruguay’a özel jetle yaptığı yolculuk kamuoyunda tartışma yarattı.

Adorni ise servetini kamu görevine gelmeden önce oluşturduğunu, ailesiyle yaptığı tüm seyahatlerin özel kaynaklarla karşılandığını savundu.

Nisan ayında Kongre’de yaptığı konuşmada, “Herhangi bir suç işlemedim ve bunu mahkemede kanıtlayacağım” diyen Adorni, hakkındaki iddiaları reddetti.

BEYAN EDİLMEMİŞ PARA İTİRAFI BASKIYI ARTIRDI

Ancak Adorni, bu ay La Nación gazetesine verdiği röportajda, yıllardır beyan edilmemiş para biriktirdiğini kabul etti. Adorni, 2023 ve 2024 yıllarına ait mal varlığı beyanlarını düzelttiğini ve daha önce beyan edilmeyen yaklaşık yarım milyon doları kayıtlara eklediğini söyledi.

Adorni, “Yaptığım özeleştiri, istemeden sürüklediğim bir hatadan kaynaklanıyor. Karşılığı neyse ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, muhalefetin ve kamuoyunun hükümete yönelik eleştirilerini daha da artırdı.

Devlet Başkanı Javier Milei, Adorni’yi daha önce açıkça savunmuştu. Milei, mayıs ayında verdiği bir röportajda Adorni’nin görevden ayrılmayacağını söylemiş ve “Masum birini infaz etmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Buna rağmen istifa, Milei hükümetinde son haftalarda artan yolsuzluk iddialarının yarattığı baskının büyüdüğünü gösterdi.

Adorni’nin istifası, Milei yönetiminin yalnızca ekonomik krizle değil, hükümet içindeki güven tartışmalarıyla da karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Son dönemde Arjantin’de alım gücünün enflasyon karşısında gerilemesi, hükümete yönelik memnuniyetsizliği artırdı. Mayıs ayında yapılan bir ankete göre Milei hakkında olumlu görüş bildiren seçmenlerin oranı yüzde 39’a geriledi. Bu oran, bir yıldan uzun süre önce yüzde 53 seviyesindeydi.

Muhalefet, Adorni’nin istifasını Milei hükümetinin yolsuzlukla mücadele söyleminin zayıfladığı bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, iktidar cephesi soruşturma sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini savunuyor.