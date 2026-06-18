Arjantin’deki ilk Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Şüphelerin gölgesindeki final

1978 Dünya Kupası aynı zamanda Tunus ve İran milli takımlarının turnuvadaki ilk katılımına sahne oldu. Tunus Afrika kıtasını temsil ederken, İran ise Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde Asya futbolunun temsilcisi olarak sahaya çıktı.

DİKTATÖRLÜĞÜN GÖLGESİNDE

Arjantin, Dünya Kupası'nı ülkenin askeri diktatör Jorge Rafael Videla liderliğindeki cunta yönetimi altında düzenledi.

1934 Dünya Kupası'nın Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sı tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasına benzer şekilde, Arjantin'deki askeri yönetimin de turnuvayı uluslararası imajını güçlendirmek amacıyla kullandığı öne sürüldü. O dönemde rejim, muhaliflere yönelik insan hakları ihlalleri, zorla kaybetmeler ve siyasi infazlarla suçlanıyordu.

Ayrıca birçok kişi, askeri yönetimin milli takım oyuncuları üzerinde baskı kurarak kupanın kazanılması için olağanüstü bir performans göstermelerini istediğini savundu.

PERU MAÇI VE BİTMEYEN ŞÜPHELER

Turnuvadaki ilk deneyimini yaşayan Tunus, grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak elendi. Kuzey Afrika temsilcisi, Meksika'yı mağlup ederken, Polonya'ya yenildi ve Batı Almanya ile berabere kaldı.

İran ise iki mağlubiyet ve İskoçya karşısında aldığı beraberlikle grubunu son sırada tamamladı.

İkinci turda Arjantin; Brezilya, Peru ve Polonya ile aynı gruba düştü. Turnuva formatı gereği son maç öncesinde Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az dört farklı skorla yenmesi gerekiyordu.

O dönemde grubun favorisi ve lideri Brezilya'nın finale yükseleceği düşünülürken, Arjantin Peru karşısında 6-0'lık tarihi bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, turnuvanın en büyük tartışmalarından birine dönüştü. Çok sayıda yorumcu ve futbol otoritesi, Peru'nun böylesine ağır bir yenilgiyi kabul etmesinin doğal olmadığını savunurken, Peru oyuncularının rüşvet aldığı ya da siyasi baskı altında kaldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu suçlamalar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.

TARTIŞMALI BİR FİNAL

Arjantin ile Hollanda arasında oynanan final maçı da büyük tartışmalara sahne oldu.

Karşılaşma öncesinde Hollandalılar, ev sahibi takımın bilinçli şekilde sahaya geç çıkarak tribünlerdeki coşkuyu artırmaya çalıştığını öne sürdü. Maç başlamadan hemen önce ise Arjantinli oyuncular, Hollanda futbolcusu René van de Kerkhof'un bileğinde kullandığı koruyucu atel nedeniyle itirazda bulundu.

Hollandalı futbolcular buna sert tepki göstererek sahayı terk etmekle tehdit etti. Çünkü Van de Kerkhof aynı ateli turnuva boyunca önceki maçlarda da kullanmıştı.

Hakem daha sonra Hollandalı oyuncudan atelin üzerine ek bandajlar takmasını istedi. Bu karar Hollanda cephesinde büyük öfkeye yol açtı ve maç sonrası Hollandalı futbolcuların önemli bir bölümü Arjantin'in kupa törenine katılmayı ve madalyalarını almayı reddetti.

DİREKTEN DÖNEN ŞAMPİYONLUK

Karşılaşmanın son dakikalarında Hollanda, Dünya Kupası'nı kazanmanın eşiğine geldi.

Normal sürenin son bölümünde eşitlik sürerken Hollanda'nın geliştirdiği atakta şut direkten döndü. Topun birkaç santimetre farklı gitmesi halinde kupanın sahibi Hollanda olabilirdi.

Ancak maç uzatmalara gitti ve Arjantin bu bölümde bulduğu gollerle rakibini mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

1978 Dünya Kupası, Arjantin futbolunun en büyük başarısı olarak tarihe geçse de, turnuva bugün hâlâ siyasi etkiler, Peru maçı üzerindeki şaibeler ve tartışmalı final nedeniyle futbol tarihinin en çok konuşulan organizasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.