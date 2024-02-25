Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD'de konuştu, sosyalizmi hedef aldı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:14

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:16

Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC 2024) konuştu.

Batı'nın sosyalist ideolojinin yaygınlaşması nedeniyle tehlikede olduğunu savunan Milei, neoklasik ekonomi modelinin gerçekle bağdaşmadığını savundu.

Milei, neoklasik ekonomik modelin kalkınmayı engellediğini kaydederek, "Neoklasik teori yok olsun" dedi.

Kürtaj gündeminin "Marksist ideoloji tarafından ortaya çıkarıldığını" savunan Milei, aynı zamanda "iklim değişikliğinin de bu ideolojiyi savunanlar tarafından gündeme getirildiğini" öne sürdü.

Milei, bu çerçevede küresel ısınma için insanların suçlandığını belirterek, küresel ısınmanın daha önce 4 kez gerçekleştiğini ve insanlarla alakası olmadığını kaydetti.

Milei, konuşmasında ayrıca şu sözleri sarf etti:

"Eğer kaynakların yetersizliğiyle ilgili bir sorun varsa insanları yok etmeyi değil, yeni dünyaları ele geçirmeyi planlamalıyız. Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin."

Milei, izleyicilere özgürlüklerinden vazgeçmeme ve bağımsızlıklarını koruma çağrısı yaptı.

Milei, sık sık kamuoyuna yaptığı aşırılıkçı ve abartılı yorumlarıyla tanınıyor.

JAVIER MİLEİ KİMDİR?

Sağlık sistemini ve bazı kamu kurumlarını özelleştirmeyi, kamu harcamalarını kısıtlamayı ve vergileri düşürmeyi hedefleyen Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı Javier Milei’nin seçim öncesi eleştirildiği noktalardan biri de Arjantin Merkez Bankası’nın yanı sıra, çevre, sağlık, eğitim gibi bakanlıkları kapatacağını söylemesiydi.

Milei’nin hedefinde ekonomik ilişkileri yeniden düzenlemek de var. “Komünistlerle başa çıkmadığı” için Brezilya ve Çin gibi Arjantin'in en büyük ticaret ortaklarıyla devletler arası ilişkileri durdurmak, bu ilişkileri özel yatırımcı ve işletmecilere bırakma hedeflerini dile getiriyor.

Milei geçtiğimiz hafta hükümet olarak ABD, İsrail ve sözde "özgür dünya" ile işbirliği içinde olacağını ifade etti. Ayrıca, Arjantin pesosu yerine ABD doları getireceğini de söylüyor.

Bekar ve çocuk sahibi olmayan Javier Milei, 22 Ekim 1970’te Buenos Aires’te, İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Katolik okullarında eğitim aldı, Chacarita Junior Futbol Kulübü’nde kalecilik yaptı. Belgrano Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Torcuato Di Tella Üniversitesi’nde Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.

Kendisini liberteryen ve anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei, rekabete dayalı serbest piyasayı savunuyor.