Hiroşima'da bulundu, 1 milyon TL'ye alıcı buldu! 'Alacakaranlığın habercisi...'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 25.02.2024 - 09:38

ABD'nin Boston kentindeki "RR Auction" müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 (yaklaşık 960 bin TL) dolara satıldı.

Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.

Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.

Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.

ULUSLARARASI KURULUŞ KARŞI ÇIKTI

2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı.

"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.

HİROŞİMA'NIN TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR?

Hiroşima, Japonya'nın Chugoku bölgesinde bulunan bir şehirdir ve tarihi önemi, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde yaşanan bir olayla bağlantılıdır. Hiroşima, 6 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan ve dünyada kullanılan ilk nükleer silah olan atom bombasının hedefi olmuştur. Bu saldırı, şehrin büyük bir bölümünü yok etmiş, on binlerce insanın ölümüne neden olmuş ve daha sonraki yıllarda radyasyonun etkileriyle birlikte çok daha fazla insanın ölümüne veya hastalanmasına yol açmıştır.

Hiroşima'ya yapılan bu nükleer saldırı, savaşın gidişatını ve uluslararası ilişkileri derinden etkilemiştir. Bu olay, nükleer silahların yıkıcı gücünü tüm dünyaya göstermiş ve soğuk savaş döneminde nükleer silahlanma yarışının önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca, Hiroşima, nükleer silahsızlanma ve barışın önemi konusunda uluslararası bir sembol haline gelmiştir.

Savaştan sonra Hiroşima, barış ve nükleer silahsızlanma adına önemli bir merkez olmuş, Hiroşima Barış Anıtı Parkı ve Hiroşima Barış Müzesi gibi yerler, nükleer savaşın felaketlerini anlatmak ve gelecek nesillere barışın önemini vurgulamak için kurulmuştur. Bu nedenlerle Hiroşima, sadece Japonya için değil, tüm dünya için tarihi ve sembolik bir öneme sahiptir.