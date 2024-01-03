Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde deprem
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) yaptığı açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Sputnik'in aktardığına göre, GFZ, depremin 620 km derinlikte olduğunu ifade etti.
Deprem sonrası can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.
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