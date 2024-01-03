Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:09

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:10

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) yaptığı açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, GFZ, depremin 620 km derinlikte olduğunu ifade etti.

Deprem sonrası can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.