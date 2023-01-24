Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:43
Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde deprem!
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin’in Santiago del Estero eyaletinde yer alan Campo Gallo’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

USGS, depremin 601 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

Depremde henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.


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