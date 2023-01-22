Son Dakika... Manisa'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 16.23'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Akhisar-Karabörklü olan depremin derinliği ise 8.9 km olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2023
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) https://t.co/6aBcwEDFQn
22.01.2023, 16:23:01 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.9 km#Kandilli
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