Son Dakika... Manisa'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:37
Son Dakika... Manisa'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 16.23'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akhisar-Karabörklü olan depremin derinliği ise 8.9 km olarak bildirildi.


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