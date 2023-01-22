Son Dakika... Manisa'da deprem!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:37

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 16:37

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 16.23'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akhisar-Karabörklü olan depremin derinliği ise 8.9 km olarak bildirildi.