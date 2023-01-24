Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:17

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:28

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.59'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.9 km olarak bildirildi.