Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:17
Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.59'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.9 km olarak bildirildi.


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