Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.59'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.9 km olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 24, 2023
AKDENIZ https://t.co/glTiwva5CH
24.01.2023, 08:59:30 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
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