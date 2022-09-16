Arjantin'de 'Cumhurbaşkanı yardımcısına suikast' sebebiyle üçüncü kişi tutuklandı
Arjantin Cumhurbaşkanı yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Kirchner'e düzenlenen suikast girişiminin ardından şüpheli üçüncü kişi de tutuklandı.
Arjantin'de, 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel, Cristina Fernandez de Kirchner'e evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttu ancak silah ateş almadı.
Başkenti Buenos Aires'de, eski Cumhurbaşkanı ve Cumurbaşkanı yardımcısı Kirchner'e düzenlenen suikast girişiminden bir saat sonra Sabag Montiel'in kız arkadaşı Brenda Uliarte de tutuklandı.
The Guardian'ın haberine göre, Arjantin polisi iki şüphelinin ardından üçüncü bir şüpheliyi daha tutukladı. Tutuklanan iki şüheliden biri olan Uliarte'nin telefonu incelendi ve Agustina Diaz'ın da suikast girişimi ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Arjantin polisinden henüz bir suçlama ile karşıya karşıya kalmadığını belirtti.
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