Arjantin'de Javier Milei dönemi: Ailesiyle ilişkisi nasıldı, 'deli' lakabını nasıl aldı?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:48

Güncelleme: 22.11.2023 - 09:48

19 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından Arjantin'in 12. cumhurbaşkanı seçilen aşırı sağcı Javier Milei, 10 Aralık'ta resmi olarak göreve başlayacak.

Çeşitli politikacıları görevden almak, kamu harcamalarını kısıtlamak, Arjantin pesosu yerine ABD doları getirmek ve Merkez Bankası'nı kapatmak gibi tartışmalı vaatlerine rağmen Milei, solcu rakibi Sergio Massa'yı oyların yüzde 55,7'sini alarak yendi.

Milei'nin bugüne nasıl geldiğini anlamak için dört özelliğini inceledik.. 1. Ailesiyle ilişkisi

KAYNAK,GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı, Çocukluğunda kendisine kötü davrandığını söylese de Milei, son dönemde babasıyla daha yakın bir ilişki kuruyor.