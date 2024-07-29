Arjantinli lider Milei, Venezuela'daki seçimin ardından Maduro'ya karşı darbe çağrısı yaptı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından sonuca sert bir dille karşı çıkarak darbe çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:28
Arjantinli lider Milei, Venezuela'daki seçimin ardından Maduro'ya karşı darbe çağrısı yaptı
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Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak itham etti.

Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu.

Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor" ifadesini kullandı.

Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te büyük farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.


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