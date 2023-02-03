Arkeologlar, antik kentin içinde bir meyhane keşfetti

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:42

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:42

Irak'ın el Hiba bölgesinde yer alan Lagash antik kentinde çalışan araştırmacılar, M.Ö. 2.700 civarında inşa edildiği tahmin edilen toprağın birkaç santim altına gömülü bir antik meyhane keşfettiler.

Arkeologlar, balık kalıntılarının bulunması nedeniyle yemek için kullanıldığına inandıkları bir açık mutfak da keşfettiler.

Antik meyhanenin içinde bir fırının yanı sıra yiyecekleri serin tutmak için tasarlanmış, "modern zaman buzdolabı" olarak tanımlanabilecek, nemden etkilenmeyen bir yapı bulundu.

Pensilvanya Üniversitesi'nden Arkeolog Reed Goodman, "Sanırım kendini gösteren ilk özellik bu çok büyük fırındı ve gerçekten çok güzel. Çeşitli yanma olayları ve kül birikintileri toprakta bir tür gökkuşağı rengi bırakmış ve iç kısım bu büyük tuğlalarla çerçevelenmiş" dedi.

Goodman, keşfedilen meyhanenin "insanların oturup bira içebilecekleri ve balık yiyebilecekleri halka açık bir toplanma yeri" gibi göründüğünü ve "kralların tiranlığı" dışında bir hayat yaşadıklarını gösterdiğini açıkladı.

Antik kentteki bulgular, antik Yakın Doğu'daki toplumların, daha önce varsayıldığı gibi sadece elit bir sınıf ve onların köleleri olarak sıralanmadığı, aynı zamanda belli bir düzeyde kişisel özerkliğe sahip bir orta sınıfı da içerdiği teorisini desteklemeye yardımcı oluyor.