Arkeologlar, antik kentin içinde bir meyhane keşfetti
Arkeologlar, Irak'ta yer alan Lagash antik kentinin içinde "antik bir buzdolabı" ve yiyecek kalıntıları bulunan 5 bin yıllık bir "meyhane" keşfetti.
Irak'ın el Hiba bölgesinde yer alan Lagash antik kentinde çalışan araştırmacılar, M.Ö. 2.700 civarında inşa edildiği tahmin edilen toprağın birkaç santim altına gömülü bir antik meyhane keşfettiler.
Arkeologlar, balık kalıntılarının bulunması nedeniyle yemek için kullanıldığına inandıkları bir açık mutfak da keşfettiler.
Antik meyhanenin içinde bir fırının yanı sıra yiyecekleri serin tutmak için tasarlanmış, "modern zaman buzdolabı" olarak tanımlanabilecek, nemden etkilenmeyen bir yapı bulundu.
Pensilvanya Üniversitesi'nden Arkeolog Reed Goodman, "Sanırım kendini gösteren ilk özellik bu çok büyük fırındı ve gerçekten çok güzel. Çeşitli yanma olayları ve kül birikintileri toprakta bir tür gökkuşağı rengi bırakmış ve iç kısım bu büyük tuğlalarla çerçevelenmiş" dedi.
Goodman, keşfedilen meyhanenin "insanların oturup bira içebilecekleri ve balık yiyebilecekleri halka açık bir toplanma yeri" gibi göründüğünü ve "kralların tiranlığı" dışında bir hayat yaşadıklarını gösterdiğini açıkladı.
Antik kentteki bulgular, antik Yakın Doğu'daki toplumların, daha önce varsayıldığı gibi sadece elit bir sınıf ve onların köleleri olarak sıralanmadığı, aynı zamanda belli bir düzeyde kişisel özerkliğe sahip bir orta sınıfı da içerdiği teorisini desteklemeye yardımcı oluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Gözaltına alınan Metin Uca hakkında yeni gelişme!
- Onun yaptığını Çorumlu yapmaz!
- Otomobili kaldırıp çöpe attılar!
- İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
- Soylu'dan İmamoğlu için yeni plan
- Yargıdan Bahçeli'ye kötü haber
- Sedat Peker muhalefetten destek istedi