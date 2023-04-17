Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:12

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:12

2022 yazında, Rusya'nın Verkhoyansk bölgesinin Khaastaakh şehrinde soyu tükenmiş bir bizon türüne ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Bizon, Sibirya'nın donmuş topraklarında o kadar kusursuz bir şekilde korunmuştu ki bazı bilim insanları hayvanı klonlayabileceklerini düşünüyor.

İyi korunmuş bizon, Yakutsk'taki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'ndeki (NEFU) Mamut Müzesi Kütüphanesine gönderildi ve burada araştırmacılar, hakkında daha fazla bilgi edinmek için hayvana otopsi yaptı.

Bilim adamları bizonun tüm kalıntılarına sahip olmasa da - sadece başı, ön ayakları ve göğsünün bir kısmı - yaşını belirlemek için bazı testler yaptılar.

NEFU Mamut Müzesi başkanı Maxim Cheprasov yaptığı açıklamada, "Bizon, 1,5-2 yaşında genç bir canlı" dedi. Uzmanlar, hayvanın yaklaşık 8000 yıl önce öldüğüne inanıyor.

Bizonun otopsisi sırasında uzmanlar, farklı testler için çeşitli dokular çıkardılar. Araştırmacılar, bu sayede bizonların alışkanlıkları ve yaşam tarzını daha iyi anlayabilecekler.

Bizon, iri hayvanlar için zor bir dönemde yaşamış olmalı. Bu çağlarda yaşayan antik bizonun hayatta kalabilmesi için tehlikeli, dinamik ortama uyum sağlaması gerekiyordu.

Sibirya'da korunmuş bu bizonun keşfi, türün bu koşullarda nasıl yaşadığına dair daha fazla ipucu verebilir.

Donmuş toprağın bizonun dokularını ne kadar iyi koruduğu göz önüne alındığında, bazı araştırmacılar hayvanı klonlamak için DNA teknolojisini kullanabileceklerinden eminler.

Klonlama, canlı hayvanlarda bile zor bir süreçtir, bu nedenle binlerce yıldır donmuş bir hayvanı klonlamaya çalışmak, araştırma ekibi için benzersiz bir zorluk teşkil ediyor.

Klonlamayı mümkün kılmak için, bozulmamış kromozomlar bulmak gerekiyor, ancak en iyi örneklerde bile gördüğümüz şey, her bir kromozomun milyonlarca parçaya bölündüğüdür.

Araştırmacıların görünüşte imkansız olanı başarıp başaramayacaklarını yalnızca zaman gösterecek.

Fotoğraflar: Svetlana Pavlova/NEFU Basın Servisi