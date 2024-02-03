Arkeologlar, Demir Çağı'na dayanan nadir bir yerleşim yeri keşfetti

Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:47

Güncelleme: 03.02.2024 - 15:47

Oxfordshire'da bulunan arkeologlar, MÖ 771-515 yıllarına radyokarbonla tarihlenen atölyenin sıradan bir köy demircisi tarafından kullanılmış olma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar bunun yerine atölyenin muhtemelen "elit" ya da "usta bir demirciye" ait olduğunu ve ticaret çubukları, kılıçlar, araba ya da savaş arabası tekerlekleri gibi büyük ya da yüksek kaliteli demir eserlerin üretildiği özel bir ocağa sahip olduğunu düşünüyor.

Kazıdan elde edilen kanıtlar arasında, bir tepe kalesiyle çağdaş bir Demir Çağı köyünün tamamının yanı sıra, Roma dönemine ait küçük bir evcil köpeğin kalıntılarıyla birlikte daha geç bir Roma villasının temellerinin ortaya çıkarılması da yer almaktadır.

Keşifler, Oxford'a yaklaşık 15 mil ve Londra'ya 50 mil uzaklıkta bulunan Abingdon yakınlarındaki çevre yardım kuruluşu Earth Trust'ın merkezindeki çalışmalar sırasında yapıldı. Kazılar, Güney Oxfordshire'ın en ikonik simgelerinden biri olan Wittenham Clumps'ın hemen aşağısında gerçekleştirildi.

Devam eden analizlerde demirci atölyesinin yanı sıra demirci binasının ayak izi ve iç yapıları, ocak kaplaması parçaları, atık metal veya "cüruf", çekiç pulu ve demir çubuk parçaları tespit edildi.

Arkeologlar ayrıca, her demirci için hayati önem taşıyan, havayı kalplere yönlendiren ve aynı zamanda körüğü alevlerin aşırı sıcaklığından korumak için bir tampon görevi gören sağlam tuyere'de son derece nadir keşifler yaptı.

"SON DERECE NADİR"

Bulguları inceleyen arkeolog Gerry McDonnell, "Eksiksiz bir tuyere, özellikle de bu kadar eski bir tuyere bulmak son derece nadirdir. Sakson, Viking çağı ve ortaçağ parçaları da dahil olmak üzere daha sonraki dönemlere ait örnekler olsa da bu, Avrupa'da olmasa bile ülkede bilinen tek Demir Çağı örneklerinden biri. Sadece Demir Çağı'na değil, Britanya'da demir işlemeciliğinin ilk birkaç yüzyılına ait olması dikkat çekicidir. Dahası, boyutu, ortalama bir köy demirhanesinden çok daha büyük ve daha uzmanlaşmış bir ocağa baktığımızı gösteriyor" dedi.

Gerry McDonnell, "Bir demircinin daha büyük bir ocağa ihtiyaç duymasının tek nedeni, kılıç veya ticaret çubukları gibi uzun ya da kağnı gibi büyük bir şey dövüyor olmasıydı. Ve bunlar da normalde gündelik eşyalar ve onarımlarla ilgilenen ortalama bir köy demircisi tarafından yapılamazdı. Bu erken Demir Çağı demircisinin uzman bir tuyere sahip olması, bize bunun çok yetenekli, seçkin veya usta bir demirci tarafından yapılan ciddi bir işlem olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor" diye ekledi.

Demir Çağı insanlarının demir kullanımında nasıl ustalaştığına dair doğrudan kanıt sağlayan alanların son derece nadir ve az olması, bu bulguyu ilgili ekip için daha da heyecan verici hale getirdi.

Kazıyı yöneten Saha Direktörü Nat Jackson, "Binlerce yıl önce kullanılmış antik binaların kalıntılarını ortaya çıkarmak her zaman heyecan vericidir, ancak orada kimlerin yaşadığına ve içeride ne yaptıklarına dair böylesine doğrudan kanıtlar bulduğumuzda daha da özel oluyor" ifadelerini kullandı.

Kazılarda ayrıca, bir yuvarlak ev kümesi, bir Demir Çağı kileri ve tören ya da ritüel faaliyetlerine dair kanıtlar içeren bir Demir Çağı yerleşiminin kalıntıları da ortaya çıkarıldı.