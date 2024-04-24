Başarılı insanların 8 sırrı: Bunları yapanların milyoner olma şansı daha yüksek
Araştırmalara göre, bazı iyi alışkanlıkları edinmek milyoner olmanın anahtarı olabilir. Uzmanlar, maddi güce kavuşmanın sırlarının bu kurallarda yattığını söylüyor.
Araştırmacı Randall Bell, kamuoyu tarafından tanınan zenginlerin alışkanlıklarını inceledi ve her sabah yatağını toplayanların (1), milyoner olma ihtimalinin, diğerlerine oranla yüzde 206 daha fazla olduğunu tespit etti.
CBS'te yer alan habere göre, komedyen ve motivasyon konuşmacısı Dan Nainan için her sabah yatağını yapmak sadece otuz saniye sürüyor, ancak bu, onun günlük rutininin kritik bir parçası.
Bu alışkanlığının, milyoner olmasının altında yatan önemli nedenlerden biri olduğunu düşünen Nainan, "[Her sabah yatağımı toplamak] güne taze, düzenli ve pırıl pırıl bir şekilde başlamanın en güzel yolu" diyor.
Araştırmaya göre ayrıca, maddi açıdan zengin olan insanlar, günde en az otuz dakika kitap okuyor (2) ve iş günlerine başlamadan en az üç saat önce kalkıyor (3).
ERKEN KALKAN YOL ALIR
Gayrimenkul girişimcisi Ari Rastegar, erken kalkmanın faydalarını şöyle özetliyor: "Dış dünyanın gürültüsü olmadan, önceki gün neler yaptığınızı gözden geçirebileceğiniz, ertesi gün de neler yapmayı planladığınız, stratejik bir zaman dilimi..."
Başarıya götüren diğer alışkanlıklar arasında ise "yapılacaklar listesi oluşturmak (4), duyguları kontrol etmek (5) ve komşulara gülümsemek (6)" bulunuyor.
Araştırmacı Thomas Corley, "Eğer huysuz biriyseniz ve herkesi rahatsız ediyorsanız, kimse sizinle çalışmak istemez ve asla milyoner olamazsınız" diyor.
"AZ KONUŞ, ÇOK DİNLE"
Nainan da az konuşup çok dinlemenin (7) önemli bir etken olduğunu savunuyor ve bunu, şöyle tarif ediyor: "İki kulağımız ve bir ağzımız olmasının nedeni; daha çok dinlemek ve daha az konuşmak içindir."
"KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK DALGALAR YARATIR"
Bell, bu alışkanlıkların küçük detaylar olduğu düşünülse de, kümülatif bir etkisi olduğunu ekliyor ve "Bu küçük şeyler, dalgalar yaratır ve büyük bir etki oluştururlar" diyor.
Rastigar, bu alışkanlıkları kazanmanın zor bir iş olduğunu ve bu yeni alışkanlıkların, popüler tabirle beş kolay adımda edinilebileceği düşüncesinin doğru olmadığını, zira özel bir çaba gerektirdiğini söylüyor.
Corley ise "Bir gecede olmasa da, kazanılacak" dediği bu alışkanlıkların sihirli bir toz değil, hayatınızı dönüştürecek aktiviteler olduğunu ifade ediyor.
İŞ YERİNDE DEDİKODU YAPMAYIN
Uzmanlar ayrıca, milyonerlerin yaptığı şeyler arasında, "iş yerinde dedikodu yapmak" olmadığının (8) özellikle altını çiziyor...
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