Başarılı insanların 8 sırrı: Bunları yapanların milyoner olma şansı daha yüksek

CBS'te yer alan habere göre, komedyen ve motivasyon konuşmacısı Dan Nainan için her sabah yatağını yapmak sadece otuz saniye sürüyor, ancak bu, onun günlük rutininin kritik bir parçası.

Bu alışkanlığının, milyoner olmasının altında yatan önemli nedenlerden biri olduğunu düşünen Nainan, "[Her sabah yatağımı toplamak] güne taze, düzenli ve pırıl pırıl bir şekilde başlamanın en güzel yolu" diyor.