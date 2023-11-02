Arnavutluk Meclisi'nde gerilim: Sis bombası atıldı
Arnavutluk Meclisinde, muhalefet milletvekilleri bazı yasa değişikliklerinin görüşülmesinin planlandığı meclis oturumunu engelledi.
Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri başta olmak üzere, muhalefet partilerinden milletvekilleri, mecliste görüşmeleri engellemek için sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.
Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, yaşananları "Arnavut parlamentosu için utanç" olarak nitelendirdi.
Meclisteki tüm gerilime rağmen milletvekilleri bazı yasa tasarılarını onayladı, daha sonra Meclis Başkanı Nikolla oturumu sonlandırdı.
Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.???????
Protestoların devam edeceğini belirten milletvekilleri meclisin, hükümetin bir kurumu olmadığını savundu.
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