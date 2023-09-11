Arnavutluk, Polonya'yı 2 golle yıktı!

Arnavutluk, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Polonya'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 00:22
Arnavutluk, Polonya'yı 2 golle yıktı!
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Arnavutluk, EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında sahasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jasir Asani ve 62. dakikada Mirlind Daka attı.

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Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk grupta 10 puana yükseldi. Polonya, 6 puanda kaldı.

Arnavutluk grupta bir sonraki hafta Çekya ile karşılaşacak. Polonya, Faroe Adaları deplasmanına gidecek.


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Arnavutluk polonya 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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