Arnavutluk, Polonya'yı 2 golle yıktı!
Arnavutluk, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Polonya'yı 2-0 mağlup etti.
Arnavutluk, EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında sahasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jasir Asani ve 62. dakikada Mirlind Daka attı.
FENERBAHÇELİ YILDIZ FORMA GİYDİ
Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk grupta 10 puana yükseldi. Polonya, 6 puanda kaldı.
Arnavutluk grupta bir sonraki hafta Çekya ile karşılaşacak. Polonya, Faroe Adaları deplasmanına gidecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- CHP'de dört isim netleşti
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- Yüzüne kaldırım taşı atıp dişlerini kırdılar!
- Görüş birliğine varıldı!
- Bertuğ Yıldırım, Avrupa basınında!
- Mansur Yavaş, ilk kez konuştu!
- Kayıp akademisyen bulundu
- Meteoroloji'den 'saatli' uyarı!