Arnavutluk'ta mahkeme, FETÖ iltisaklı kolejin kapatılması kararını onayladı
Tiran Asliye İdari Mahkemesi, Arnavutluk hükümetinin ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığı olduğu iddia edilen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararının yürürlükte kalmasına hükmetti.
Mahkeme kaynakları yaptığı açıklamada, "kolejin kapatılması kararının iptal edilmesi" yönündeki talebin düşürüldüğünü bildirdi.
FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfı, kolejin kapatılması kararının düşürülmesini talep etmişti.
KAPATILMA KARARI
Arnavutluk Bakanlar Kurulu, 22 Eylül'de, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararı almıştı.
Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel anaokulunun çalışmalarını da durdurmuştu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kolejin "yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği" için kapatıldığını açıklamıştı.
Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.
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