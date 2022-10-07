MHP'li başkanın 'FETÖ' suçlamasının ardından AKP'liler toplantıya gelmedi, Meclis boş kaldı

07 Ekim 2022 Cuma, 13:39

Rize Çayeli Belediyesi'nin MHP'li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin iddiaları Çayeli Belediye Meclisi'ni karıştırdı. Çiftçi, 21 Eylül'de Rize'de yerel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Çiftçi, bu yayında Çayeli ilçesindeki bazı AKP'lilerin FETÖ'cü olduğu iddiasında bulundu.

Halktv.com.tr'nin haberine göre, bunun üzerine Belediye Meclisi toplantısında AKP ile MHP üyeler arasında tartışma yaşandı AKP sıraları, MHP'li başkan Çiftçi'nin özür dilemesini istedi. Başkan Çiftçi, "Hiç de özür dilemiyorum. Sözlerimin arkasındayım. Bu konuda da zerre kadar tereddüt içerisinde değilim. Kesin bilgi ve bulgularım var. Dolayısıyla o gün söylediğim sözleri özür dilemediğim gibi aynen iade ediyorum" diye yanıt verdi.

Çiftçi'nin yanıtı salonda gerginlik yarattı. AKP sıraları Çiftçi'nin sözleri nedeniyle toplantıyı terk etti. Çiftçi ise bu hareket üzerine "Umarım sadece bu mecliste değil diğerlerinde de aynı tavrı göstererek gelmezsiniz" dedi.

AKP SIRALARI BOŞ, TOPLANTI YAPILAMIYOR

Çayeli Belediyesi'nde AKP-MHP gerginliği halen devam ediyor. MHP'li başkanın FETÖ'cü iddiaları sonrası AKP'liler toplantıya gelmedi. AKP sıraları boş kaldı. Belediye Meclisi'nde çoğunluk sağlanamadığı için toplantılar gerçekleştirilemiyor.