Asılsız tarım projesiyle gündeme gelen Sudan’da tek yapılan restorasyon

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin “Sudan’da tarım” projesinin çıkmaza girmesinin ardından gözler, 2017’de imzalanan anlaşmayla Türkiye’nin askeri üs kuracağı öne sürülen Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’na çevrildi. O dönem iktidara yakın medyada çıkan “Adaya askeri üs kurulacak” haberlerine karşın sadece ada üzerindeki tarihi eserlerin restorasyonu yapıldı ancak herhangi bir askeri üs adımı atılmadı.

Üzerine askeri bir üs kurulmaya uygun nitelik taşımadığı belirtilen Sudan’ın Sevakin şehrindeki 60 dönümlük Sevakin Adası’na ilişkin Türkiye’nin adada askeri üs kuracağına yönelik hiçbir resmi açıklama gelmemesine karşın, o dönem iktidara yakın basın yayın organlarında yapılan haberlerde Türkiye’nin Katar ve Somali’deki üslerine ek olarak Sudan’ın Sevakin Adası’nda kuracağı askeri üsle “Stratejik Türk Üçgeni” oluşturacağı öne sürüldü.

SUDAN’DAN SERT YANIT

Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan’ın “Sevakin, Sudan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Değeri maddi bir bedelle ölçülemez. Topraklarımızın egemenliğine önem verdiğimizi vurguluyoruz. Sudan’da yabancı bir askeri mevcudiyetin olmasına razı olmayacağız” açıklamasından sonra 5 Kasım 2021’de MÜSİAD EXPO’da konuşan Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, Türkiye’yle yapılan anlaşmayı “askeri üs anlaşması” olarak değerlendirmesini eleştirdi. Tüm bu gelişmeler, iktidara yakın medyadaki “Sevakin Adası’na Türk üssü kurulacak” haberlerine karşın buraya askeri üs kurulması için de herhangi bir adım atılmadığını ortaya koydu.