Aşırı sağcı lider Le Pen, seçim sonuçlarının ardından ağladı mı?

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:09

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:09

Fransa'da pazar günü gerçekleşen seçimleri Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki sol görüşlü Yeni Halk Cephesi kazandı.

Ulusal Birlik Partisi, geçtiğimiz ay yapılan Avrupa Birliği seçimlerinde önemli kazanımlar elde etti ve bunun üstüne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron erken seçim kararı aldı. Macron, aşırı sağın yükselişinin engelleneceğini umuyordu ve tabiri caizse, bir kumar oynadı.

Macron’un kumarı dramatik bir şekilde işe yaradı, Le Pen’in aşırı sağcıları seçimleri üçüncü sırada tamamladı.

SOL İTTİFAK KAZANDI

Sandık sonuçlarına göre, aşırı sol, sosyalist, yeşilci ve komünist partilerden oluşan bir koalisyon olan Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) 182 sandalye ile birinci, Macron'un merkezci partisi 163 sandalye ile ikinci ve Ulusal Birlik Partisi ise 143 sandalye ile üçüncü sıraya düştü.

Hiçbir parti ya da grubun çoğunluğu sağlamak için gereken 289 sandalyeyi elde edememesi nedeniyle Fransa'da parlamento askıda kalırken, Başbakan Gabriel Attal, Macron'a istifasını sundu.

RN lideri Jordan Bardella, Fransa'nın "aşırı solun eline düştüğünden" ve Macron'un "ülkeyi belirsizliğe ve istikrarsızlığa ittiğinden" şikayet etti.

”ZAFERİMİZ SADECE ERTELENDİ”

Le Pen ise partisinin zaferinin "sadece ertelendiğini" belirtti.

Ancak sosyal medya platformu X'te Le Pen’in bu fotoğrafı şu başlıklarla defalarca kez paylaşıldı:

”Nazi gözyaşları en iyi gözyaşlarıdır.”

”Marine Le Pen'in Fransa seçimlerini kaybetmesinin ardından yaşadığı çöküşten esinlenerek hüzünlü faşistler ağlıyor, tadını çıkarın.”

”Keyif almanız için gözyaşları.”

Aslında internette dolaşan fotoğraf ve video, Le Pen’in Europe 1 adlı radyo kanalına katıldığı ve komedyen Nicolas Canteloup'un taklitlerine kahkahalarla güldüğü 2017 tarihli bir videodan alındı, Le Pen kahrından ağlamak değil, gözlerinden yaşlar gelerek gülüyordu.