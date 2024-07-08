Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:50

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:53

Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Yeni Halk Cephesi Partisinin seçimlerde öne çıkmasıyla istifasını isteyen Başbakan Gabriel Attal’ın görevinde kalmasını rica etti.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, ülkenin istikrarını sağlamak amacıyla Gabriel Attal'dan şimdilik başbakan olarak kalmasını istedi" ifadelerine yer verildi.

Attal, pazar günü Fransız siyasi geleneğine uygun olarak istifasını sunacağını bildirmişti. Fakat, hükümetin bekçisi olarak görevde bir süre daha kalmaya hazır olduğunu, ancak kararın Cumhurbaşkanına bağlı olduğunu da eklemişti.

SOL İTTİFAKI KAZANDI

Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’ne karşı yapılan Yeni Halk Cephesi Partisi ve Rönesans partisi ittifakı, Fransa’da yapılan erken seçimlerde büyük başarı elde etti.

Fakat, Macron’un üyesi olduğu Rönesans Partisi, oy çoğunluğunu ittifak kurduğu Yeni Halk Cephesi Partisi’ne kaptırdı.

Seçim sonuçları sebebiyle Başbakan Attal, istifa etme kararı almış ve partisini başarısızlığa uğrattığını belirtmişti.

GABRİEL ATTAL KİMDİR?

Gabriel Nissim Attal de Couriss, 16 Mart 1989'da Paris'te doğdu. Eğitimini Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) tamamladı. Siyasete olan ilgisi genç yaşlarda başlamış olan Attal, Sosyalist Parti'ye katılarak siyasi kariyerine adım attı.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu La République En Marche (LREM) hareketine katılan Attal, hızla yükselerek ulusal Fransa siyasetinde önemli bir rol üstlendi. 2018 yılında Gençlik ve Eğitim Bakanı olarak atanan Attal, bu görevde eğitim reformları ve gençlik politikaları üzerinde çalıştı.

2022 yılında Fransa'nın Başbakanı olan Gabriel Attal, hükümetin ekonomik reformlarını ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik politikalara odaklanıyor. Genç yaşına rağmen Fransa’nın Başbakanı olarak görev yapan Attal, özellikle dijital dönüşüm, eğitim reformu ve toplumsal eşitlik gibi konularda aktif olarak çalışıyor.