Fransa'da yeni bir dönem başlıyor: Yeni Halk Cephesi'nin zaferi ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:11

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:40

Fransa, pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından zorlu hükümet kurma süreciyle karşı karşıya kaldı. Seçimlerde sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), Ulusal Meclis'te en güçlü ittifak oldu, ancak tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Bu durum, NFP'nin azınlık hükümeti kurma veya geniş, karmaşık bir koalisyon oluşturma olasılıklarını gündeme getirdi.

SOLUN YÜKSELİŞİ

Seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için büyük bir darbe niteliğinde olup, euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisini belirsiz bir döneme soktu. Sol ittifak 182 sandalye kazanırken, Macron'un merkezci ittifakı 168 ve Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisi ise 143 sandalye elde etti. Bu sonuçlar, Fransa'nın Avrupa Birliği'ndeki rolünü ve iç politikalarını zayıflatabilir.

Yeşillerin lideri Marine Tondelier, "Emmanuel Macron'un bugün Yeni Halk Cephesi'ne başbakan ataması gerektiğini" söyledi. Başbakan Gabriel Attal, pazartesi günü istifasını sunacağını belirtti, ancak cumhurbaşkanının bunu hemen kabul edip etmeyeceği belirsiz.

NFP liderleri, nasıl ilerleyecekleri konusunda ilk görüşmeleri gerçekleştirdi, ancak belirgin bir yön çizemediler. Yeşiller ve Sosyalistlerin liderleri, başbakanın sol ittifaktan biri olabileceğini belirtti. Ancak Fransa Boyun Eğmeyen (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon, merkez ile herhangi bir anlaşmayı açıkça reddetti.

Bazı merkezci figürler, istikrarlı bir hükümet sağlamak için bir pakt üzerinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti, ancak Fransa Boyun Eğmeyen partisi ile işbirliği yapmaya istekli değiller. Macron'un partisinden Yael Braun-Pivet, Fransız siyasi kültürünün daha az çatışmacı ve daha işbirlikçi hale gelmesi gerektiğini söyledi.

LE PEN'İN YENİLGİSİ VE TEPKİLER

Aşırı sağcı RN'nin sonuçları, Marine Le Pen'in partisi için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Le Pen, seçim öncesinde partisi için mutlak çoğunluk öngördü ancak sonuçlar beklenmedik bir şekilde sol ittifak ve merkezci ittifakın işbirliği nedeniyle üçüncü sırada kaldı.

Le Pen ve Bardella, sonuçların hayal kırıklığı yarattığını ve partinin hedeflerini karikatürize eden bir "rezil ittifak" nedeniyle olduğunu belirtti. Ancak IPSOS anket firması, RN'nin kendi adaylarının yabancı düşmanlığı gibi toksik geçmişlerinin kampanya sırasında ortaya çıktığını söyledi.

SEÇİM SONRASI NE OLACAK?

Fransa'nın seçim sonrası senaryoları belirsizliklerle dolu. Yeni meclisin 289 sandalye ile çoğunluk sağlayamaması, farklı siyasi partilerin işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor. Macron, yeni meclisin bir "yapı" bulmasını bekleyeceğini belirtti. Yeni hükümetin kurulması için çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor.

Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melencho, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi. Ayrıca ittifakın vaatleri arasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek gibi durumlar da yer alıyor.

Marine Le Pen'in yenilgisi, Fransa'nın müttefikleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, aşırı sağın yükselişinin engellenmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Paris'te sevinç, Moskova'da hayal kırıklığı ve Kiev'de rahatlama olduğunu söyledi.

Macron'un çağrısı üzerine yapılan seçimler, Fransa'nın ekonomik ve dış politikasında istikrarsızlığa yol açabilecek bir koalisyon hükümeti ile sonuçlandı.