Aşırı sağcı Wilders'tan 'laiklik' ve 'Kemalizm' çağrısı: Türkiye'deki seçmenlere seslendi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:39

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:39

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden sürpriz bir şekilde birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de "laikliği destekleyen vatandaşlara yeni bir lider seçmeleri" çağrısında bulunan Wilders, "Hollanda seçimlerini kazandım ve laikliği ve Kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmelerini diliyorum" dedi.

Wilders sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu önleyen biri olmalı"

I won the Dutch elections. And I wish that Turkish citizens who support secularism and Kemalism will elect a new leader who can win the next elections. Someone who halts the influx of more Arabs in Turkey, protects Turkish women, supports the working class and stops corruption. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 24, 2023

ERDOĞAN'I DİKTATÖR OLARAK NİTELEMİŞTİ

Daha önce "Müslüman kimliği nedeniyle" Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Wilders, "diktatör" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık eleştirmesiyle Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Wilders, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü olan 29 Ekim'de Türkiye'yi kutladığı İngilizce sosyal medya paylaşımında "Şimdi İslami diktatörden kurtulma ve Atatürk'ün mirasıyla gurur duyan, gerçek bir laik devlete odaklanacak, kadınların güvenliği ve haklarına yatırım yapacak ve Arapların Türkiye'ye kitlesel göçünü durduracak bir lider seçme zamanıdır" diye yazmıştı.