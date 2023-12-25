Aşırı sağcı Wilders'tan 'laiklik' ve 'Kemalizm' çağrısı: Türkiye'deki seçmenlere seslendi

Hollanda'da, erken genel seçimleri kazanan Geert Wilders, Türkiye'deki seçmenlere "laiklik" çağrısı yaptı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri, sosyal medya paylaşımında "Laikliği ve Kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:39
Aşırı sağcı Wilders'tan 'laiklik' ve 'Kemalizm' çağrısı: Türkiye'deki seçmenlere seslendi
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Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden sürpriz bir şekilde birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de "laikliği destekleyen vatandaşlara yeni bir lider seçmeleri" çağrısında bulunan Wilders, "Hollanda seçimlerini kazandım ve laikliği ve Kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmelerini diliyorum" dedi. 

Wilders sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu önleyen biri olmalı"

ERDOĞAN'I DİKTATÖR OLARAK NİTELEMİŞTİ

Daha önce "Müslüman kimliği nedeniyle" Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Wilders, "diktatör" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık eleştirmesiyle Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Wilders, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü olan 29 Ekim'de Türkiye'yi kutladığı İngilizce sosyal medya paylaşımında "Şimdi İslami diktatörden kurtulma ve Atatürk'ün mirasıyla gurur duyan, gerçek bir laik devlete odaklanacak, kadınların güvenliği ve haklarına yatırım yapacak ve Arapların Türkiye'ye kitlesel göçünü durduracak bir lider seçme zamanıdır" diye yazmıştı.


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