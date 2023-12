Aşırı sağcı Wilders'tan 'laiklik' ve 'Kemalizm' çağrısı: Türkiye'deki seçmenlere seslendi

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden sürpriz bir şekilde birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de "laikliği destekleyen vatandaşlara yeni bir lider seçmeleri" çağrısında bulunan Wilders, "Hollanda seçimlerini kazandım ve laikliği ve Kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmelerini diliyorum" dedi.

Wilders sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu önleyen biri olmalı"

I won the Dutch elections. And I wish that Turkish citizens who support secularism and Kemalism will elect a new leader who can win the next elections. Someone who halts the influx of more Arabs in Turkey, protects Turkish women, supports the working class and stops corruption.