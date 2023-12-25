Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 30 yılını unuttu

Yayınlanma: 25.12.2023 - 12:22

Güncelleme: 25.12.2023 - 12:23

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Kim Denicola, baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede uyandığında son 30 yılını hatırlamadı. Denicola, kendisinin hala 1980'lerde yaşayan bir genç kız olduğunu düşündü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kim Denicola, Ekim 2018'de 56 yaşındayken şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye gitti.

Hastanenin acil servisinde gözlerini açtığında yanına gelen bir hemşire ona günlük sorular sormaya başladı. Verdiği tuhaf cevaplardan şüphelenen sağlık görevlisi Kim'e "Bugün günlerden ne? Hangi yıl olduğunu hatırlayabiliyor musun?" diye sordu.

Kim kendinden çok emin bir şekilde "Evet, 1980" dedi. Hemşire bir an durdu ve kadına "Peki başkanımız kim?" diye sordu. Kadın cevap olarak 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 40. Başkanı olarak görev yapan Ronald Reagan'ın adını söyledi.

56 yaşındaki kadının son 30 yılı bir anda yok olmuştu. Kim, evlendiğini ya da iki çocuğu olduğunu hatırlamıyordu.

Doktorlar kapsamlı testlerin ardından kadına Geçici Global Amnezi (TGA) teşhisi koydu ancak tüm taramalara rağmen durumun nedeni çözülemedi.

WAFB televizyonuna durumunu 'inanılmaz' olarak nitelendiren Kim şunları söyledi:

"Kabuslarımda bile bir gün 60 yaşında uyanacağımı hayal etmemiştim. O kadar çok anımı kaybettim ki"

Bilgisayarın varlığından habersiz olduğunu ve ABD başkanının birkaç kez değiştiğini anlatan Kim, "Televizyonlar artık akıllı. Benim hatırladığım televizyon duvarın önünde duran bir kutuydu ve kalkıp kanal değiştirmek zorundaydık" dedi.

Hayatını değiştiren olaydan 4 yıl sonra hafızası hala yerine gelemeyen kadın, eski haberleri ve günlükleri okuyarak bir şeyler hatırlamaya çalıştığını ancak okuduklarının başkasının hayatı gibi geldiğini söylüyor.

Eski fotoğraflara bakarak eşi ve çocuklarıyla anılarını canlandırmaya çalışan Kim, hayatının 30 yılını kaybetmiş olsa da artık her günün ne kadar değerli olduğunu bilerek hayatına devam ediyor:

"Belki 30 yılımı kaybettim ama yeni anılar biriktirebilirim"

Geçici Global Amnezi (TGA) NEDİR?

Geçici Global Amnezi (TGA) aniden ve ataklar halinde ortaya çıkan kısa süreli bir hafıza kaybıdır. Ataklar sırasında yakın zamandaki olaylar ve bilgiler kişi tarafından hatırlanamaz. Hasta kim olduğunu bilir ve yakınlarını tanır.

TGA durumunda hafıza kaybı genellikle 6 ila 8 saat sürer. Hafıza yavaş da olsa sonunda geri kazanılır. Hastalık yorucu aktivitelerden, yüksek stresli olaylardan sonra ortaya çıkabilir. Migren öyküsü olan ve 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülür.