'Aşırı sıcaklar' nedeniyle orman yangını: Bin 500 kişi tahliye edildi
Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını çıktı. Kentte en az bin 500 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Bugün itibarıyla Chongqing’deki tüm bölge ve ilçelerde ormanlarda ateş yakmak yasaklandı.
Çin’de haftalardır etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarına yol açtı. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing kentinde 18 Ağustos’ta ormanlık ve dağlık arazide çıkan yangın hızla geniş bir alana yayıldı.
ORMANLARDA ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI
Dumanların yaklaşık 32 milyon kişinin yaşadığı şehrin merkezine kadar ulaştığı belirtildi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. İtfaiyeci, polis ve gönüllülerden oluşan 5 bin kişilik ekip ile 7 helikopterin müdahale ettiği yangın nedeniyle bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Bugün itibarıyla Chongqing’deki tüm bölge ve ilçelerde ormanlarda ateş yakmak ve yangına yol açabilecek tüm faaliyetler yasaklandı.
AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE KIRMIZI ALARM VERİLMİŞTİ
Çin’de 12 Ağustos’ta farklı bölgelerde aşırı sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm yayınlanmıştı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Şanghay ve Zhejiang’ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40-42 dereceyi geçebileceği konusunda uyarmıştı.
Bu sabah meteoroloji merkezi tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde 165 şehir ve ilçede yeniden kırmızı alarm verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, şehirlerdeki sıcaklıkların 24 saat içinde 40 dereceyi aşması bekleniyor.
Ülkede 373 şehir ve ilçe için ise "turuncu alarm" verilirken, sıcaklıkların 3 gün içinde 37 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı.
Video Haberler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti