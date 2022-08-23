Son Dakika: Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın

Bakırköy Florya'da hukuk bürosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 09:24
Son Dakika: Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın
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Bakırköy Florya'da hukuk bürosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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BAKırköy Florya Yangın

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