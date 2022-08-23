Son Dakika: Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın
Bakırköy Florya'da hukuk bürosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bakırköy Florya'da hukuk bürosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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