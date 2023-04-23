Asit atmakla tehdit ettiği polisin parmağını ısırarak kopardı

Polis karakoluna getirilen saldırgan, üzerine asit dökmek ile tehdittiği polis memurunun parmağını ısırarak kopardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:31
Asit atmakla tehdit ettiği polisin parmağını ısırarak kopardı
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, karakola getirilen 34 yaşındaki şüpheli şahıs, elinde asit olduğunu iddia ederek polis memurlarını tehdit etti. 

Daily Star'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan saldırgan polislere asit dediği suyu döktükten sonra kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurunun parmağını ısırarak kopardı. 

Şüpheli saldırganın, sabıka kaydında dolandırıcılık suçu olduğu tespit edildi.

Polis şefi Zam Halim Jamluddin, kanında uyuştucu madde tespit edilen saldırgana ilişkin "Şüpheli tutuklandı. İdrar testleri, uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti" dedi.


Malezya Asit Polis memuru parmak

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