FBI’dan flaş iddia: “ABD çapında Çin’e ait ‘gizli polis karakolları' bulduk”

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:25

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:25

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı'nda görevli savcılar pazartesi günü, 61 yaşındaki Lu Jianwang ve 59 yaşındaki Chen Jinping adındaki iki Çinli hakkında, "Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı adına ABD’de denizaşırı polis karakolu kurmak" için birlikte çalıştıklarına dair bir iddianame hazırladı.

Her ikisi de New York'ta yaşayan Lu Jianwang ve Chen Jinping, "Çin adına ajanlık yapmak üzere komplo kurmak ve adaleti engellemek" suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı. İkili pazartesi günü Brooklyn'deki bir federal mahkemeye çıkacak.

Sözde "polis merkezi" olduğu iddia edilen bina

KANADA’DA DA ŞİKAYETÇİ

Çin daha önce bu tür gizli polis merkezleri işlettiğini reddetmiş ve bunları denizaşırı ülkelerdeki vatandaşları için "hizmet merkezleri" olarak nitelendirmişti. Savcı Breon Pearce, "Bu kovuşturma, Çin hükümetinin New York'un ortasında gizli bir polis karakolu kurarak ulusumuzun egemenliğini alenen ihlal ettiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

BBC’nin haberine göre bu istasyonların, aralarında İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 53 ülkede faaliyet gösteren en az 100 istasyondan biri olduğuna inanılıyor. Geçen ay da Kanada federal polisi, Montreal bölgesinde polis karakolu olduğu düşünülen iki yerle ilgili bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturmayı takiben Kanada'nın federal kolluk kuvveti, "sözde Çin polis karakollarından" gelen tehditlere hedef olmuş olabilecek Çinli Kanadalıların itirafını talep etmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise olayların ardından, “Bu konuyu yakından takip ediyoruz ve istihbarat sistemlerimizin bunu ciddiye aldığından eminiz” demişti.

“İTİRAF ETTİLER...”

Soruşturma ile ilgili konuşan Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü'nden Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin eylemleri kabul edilebilir ulus-devlet davranış sınırlarının çok ötesine geçmektedir. Ülkemizde yaşayan herkesin özgürlüklerini otoriter baskı tehdidine karşı kararlılıkla savunacağız" dedi

Savcılara göre Lu, Çin kolluk kuvvetleriyle yakından bağlantılıydı ve 2015 yılından itibaren Çinli muhalifleri taciz etmek de dâhil olmak üzere ABD'deki "baskıcı faaliyetlerde" Çin'e yardım etmek üzere görevlendirildi.

Chen Jinping (sağdan ikinci) Lu Jianwang (sağdan üçüncü) Kaynak: Scmp.com



Savcıların iddiasına göre, şüphelilerin telefonlarına el kondu ve her iki adam da ABD'deki davranışlarını yönlendirdiği iddia edilen Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan bir yetkili ile iletişimlerini sildiklerini itiraf etti. Şüpheliler Lu ve Chen, suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

NEW YORK'LA SINIRLI DEĞİL

Safeguard Defenders adındaki kâr amacı gütmeyen kuruluş, Los Angeles ve New York'un yanı sıra San Francisco ve Houston ile Nebraska ve Minnesota'daki şehirlerde de "denizaşırı servis istasyonları" olarak adlandırılan yerler tespit etti.

Madrid merkezli insan hakları grubu, ilk olarak geçen yıl 100 gizli ve izinsiz gözaltı merkezini detaylandıran bir rapor yayınlamıştı.

Süren soruşturma sonucunda FBI, ülke genelinde 6 adet karakolun daha bulunduğunu duyurdu.