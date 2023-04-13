'Asteriks ve Oburiks' yıldızı Gerard Depardieu cinsel taciz suçlaması
'Asteriks ve Oburiks' yıldızı ünlü oyuncu Gerard Depardieu, 13 kadın tarafından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Oyuncu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz ile suçlanıyor. Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini iddia etti.
Taciz vakalarının son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Gerard Depardieu’nun avukatı, 74 yaşındaki oyuncunun suçlamaları reddettiğini söyledi. Oyuncu hakkında yaklaşık iki yıl önce de tecavüz iddiası ortaya atılmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- Cumhur İttifakı'na zor soru
- Mustafa Destici 'ırkçı' söylemlerini sürdürdü