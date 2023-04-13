'Asteriks ve Oburiks' yıldızı Gerard Depardieu cinsel taciz suçlaması

'Asteriks ve Oburiks' yıldızı ünlü oyuncu Gerard Depardieu, 13 kadın tarafından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Oyuncu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:54
'Asteriks ve Oburiks' yıldızı Gerard Depardieu cinsel taciz suçlaması
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Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz ile suçlanıyor. Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

Taciz vakalarının son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gerard Depardieu’nun avukatı, 74 yaşındaki oyuncunun suçlamaları reddettiğini söyledi. Oyuncu hakkında yaklaşık iki yıl önce de tecavüz iddiası ortaya atılmıştı. 


Asteriks ve Oburiks cinsel taciz Gerard Depardieu

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