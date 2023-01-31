Squid Game'in ihtiyar yıldızı 'cinsel taciz' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:45

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:46

Yayına girdiğinden bu yana dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi Squid Game'in yaşlı adamı Oh Il-nam'ı canlandıran O Yeong-su, cuma günü ülkesi Güney Kore'nin Suwon kentinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; ünlü oyuncu eğer suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis veya 225 bin lirayı bulan tazminat cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

GÜNEY KORE'DEKİ CİNSEL SUÇ MAHKUMİYET ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR



Bu yöndeki ilk suçunu işleyenlere verilen ceza az görülebilir ancak Güney Kore'de cinsel saldırı mahkumları, cezalarını tamamlasa da polisin takibinde kalıyor. Ne var ki ülkede cinsel suçlardan mahkumiyet verilmesi için olay sırasında failin zor ya da zor tehdidinden faydalandığının kanıtlanması gerekiyor.

Pek çok kadın hakkı savunucusu bu kadar fazla kanıt istenmesine karşı çıkıyor ama ülkedeki cinsel suç davalarındaki mahkumiyet oranı yüzde 80'i aşıyor.

78 yaşındaki oyuncu hakkındaki cinsel taciz davası, 25 Kasım'da açılmıştı. Ünlü aktörün 2017'de kendisine saldırdığını söyleyen bir kadının şikayeti üzerine açılan dava, küresel #MeToo hareketinin Güney Kore'deki yansımalarından biri olarak niteleniyor. Son 5 yılda ülkedeki pek çok güçlü erkek hem mahkemeler tarafından hem de kamuoyu nezdinde cezalandırıldı.

TİYATRO OYUNUNUN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

O Yeong-su iddiaları reddetse de 14 Ocak'ta prömiyerini yapması beklenen "Aşk Mektubu" adlı tiyatro oyununun kadrosundan çıkarıldı. Kültür Bakanlığı adına oynadığı reklam, artık yayımlanmıyor.

Şikayetçinin ilk defa polise Aralık 2021'de gittiği, ancak dosyanın Nisan 2022'de açılmadan kapandığı Güney Kore basınına yansıdı. Sonrasında savcılık şikayetçi kadının itirazı üzerine daha fazla kanıt bularak dosyayı tekrar açtı.

Mağdurun kimliği ve olayla ilgili daha fazla detay kamuoyuna yansımadı. Mahkeme belgelerinin sızması kanunen yasak ve yetkililer de cinsel suç mağdurlarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmayı reddediyor.

ALTIN KÜRE KAZANAN İLK GÜNEY KORELİ



Ülkesinin en önemli tiyatro oyuncularından biri olarak görülen O Yeong-su, 1968'den bu yana 200'ü aşkın yapımda rol alarak pek çok ödül kazandı. Ancak ona küresel çapta şöhret kazandıran, Netflix'in hit yapımı Squid Game oldu. O, insanların yüksek bir para ödülü için hayat ve ölüm arasında yarıştığı dizideki en yaşlı oyuncuyu canlandırıyordu.

Tecrübeli aktör, geçen sene bu rolüyle Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli olarak "En iyi yardımcı erkek" dalında ödül almıştı. Emmy Ödülleri'nde de aday olduysa da birinciliğe layık görülmemişti.