Asya Olimpiyatları'nda 'sansür' iddiası

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:45

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:45

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde düzenlenen 19'uncu Asya Oyunları’nın ardından "sansür" iddiası gündeme geldi. Tiananmen Meydanı Katliamı’nı hatırlattığı gerekçesiyle, iki sporcunun sarıldığı görüntülerin sansürlendiği belirtildi.

Kadınlar Engelli 100 Metre Yarışı’nda altın madalya kazanan Lin Yuwe ile Wu Yanni'nin sarıldıkları anda çekilen fotoğraflarda iki sporcunun numaraları yan yana geldi. 1989'un nisan ayında başlayan ve 4 Haziran'a kadar devam eden Tiananmen Meydanı protestolarını ifade etmek için kullanılan "6/4" sayısının görüntülendiği fotoğraflar, sosyal medyada sansürlendi.

CNN'de yer alan habere göre, devlet yayıncısı CCTV'nin fotoğrafı ilk olarak Çin'in en popüler platformu Weibo'da pazar gecesi yayınladığını ancak yaklaşık bir saat sonra hesaptan kaldırdığını tespit etti.

Weibo'da fotoğrafa yapılan yorumlar da sessize alındı.

BİNLERCE PROTESTOCU ÖLDÜ

Demokrasi yanlısı binlerce eylemci, 1989 yılının nisan ayında Pekin’in Tiananmen Meydanı'na akın ederek daha fazla özgürlük, insan hakları, anayasa ve ekonomik alanlarda reform talebiyle haftalar süren gösteriler düzenledi. Eylemler, Komünist Parti liderliği içinde de bölünmelere yol açmış ancak partideki sertlik yanlısı kanadın ağırlığını koymasıyla 3 Haziran 1989 gecesi askerler, eylemci öğrencilere gerçek mermilerle ateş açmıştı.

3-4 Haziran günlerinde yaşanan çatışmalarda ne kadar kişinin öldüğü tam anlamıyla tespit edilebilmiş değil. Çin resmi kaynaklarına göre 23, Kızılhaç’a göre 2 bine yakın, bazı uluslararası kaynaklara göre ise 3 ila 10 bin civarında gösterici Tiananmen Meydanı’nda katledildi. Askerler ve tankların göstericilere ateş açması tüm dünya tarafından kınandı. Tiananmen, Çin'de hala son derece hassas bir konu ve 4 Haziran olaylarından kapalı olarak söz etmek bile yasak.