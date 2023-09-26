Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Filenin Sultanları’na 'sansürlü' tebrik
AKP’li milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın galibiyetinin ardından paylaştığı tebrik mesajında milli takım oyuncularının bacaklarını sansürledi.
Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri’nde başarılarıyla Türkiye’yi gururlandıran Filenin Sultanları hedef olmaya devam ediyor.
AKP Eskişehir Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında milli sporcuların bacaklarını buzladı.
Gürcan’ın paylaşımı şu şekilde:
“Teşekkürler #FileninSultanları Japonya’daki elemelerde 7’de 7 yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gitme hakkını elde eden A Millî Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Milletimizin gurur kaynağı oldunuz.”
Teşekkürler #FileninSultanları ????— Ayşen Gürcan (@ProfDrAGurcan) September 24, 2023
Japonya’daki elemelerde 7’de 7 yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gitme hakkını elde eden A Millî Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. ??
Milletimizin gurur kaynağı oldunuz. ????#RoadToParis @TVForgtr pic.twitter.com/KDGOEDowVU
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