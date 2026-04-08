Ateşkes dışında kalan cephe: İsrail, Lübnan’ı vurdu

İran ile ABD arasında sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan’ın güneyinde özellikle Sur kenti çevresinde düzenlenen saldırılarda can kayıpları yaşandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, sabah saatlerinde bir konut hedef alındı ve saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgede düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında bir araç vuruldu, ancak araçtaki kişilerin kim olduğu netlik kazanmadı.

İsrail’in ayrıca, Hizbullah’a bağlı sosyal yapılardan biri olan İslami Sağlık Komitesi’ne ait bir sağlık noktasını da hedef aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile karşılıklı saldırıların sürdüğünü belirterek, bu ülkenin ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin dışında olduğunu savundu.

Bu açıklama, anlaşmaya arabuluculuk eden Pakistan’ın Lübnan’ın da ateşkes kapsamında olduğu yönündeki ifadeleriyle çelişti.

Agence France-Presse’nin aktardığına göre, Lübnan ordusu yerinden edilen sivillere güney bölgelere dönmemeleri çağrısı yaptı. İsrail saldırılarının devam ettiği vurgulandı.