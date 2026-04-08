Ateşkes yetmedi: Trump İran’ın uranyumunu hedefe koydu

İran ile ABD arasında ilan edilen ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

AFP’ye konuşan Trump, İran’ın uranyum stokuna ilişkin “Bu konu kesinlikle halledilecek, aksi takdirde anlaşmaya varmazdım” ifadelerini kullandı. Trump, sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı vermedi.

İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoku, nükleer silah üretiminde kritik bir bileşen olması nedeniyle savaş sürecinde başlıca endişe kaynaklarından biri olarak öne çıktı.

ABD’li yetkililer geçen ay The Wall Street Journal’a yaptıkları açıklamada, Trump’ın uranyumun kontrol altına alınması için askeri bir operasyon seçeneğini değerlendirdiğini ancak henüz nihai bir karar verilmediğini aktarmıştı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ

Üst düzey ABD'li yetkililere göre, savaşın başlangıcında İran'ın yaklaşık 440 kilo yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu vardı. Bu stok, silah imal etmek için gerekli yüzde 90'lık zenginleştirme oranına hızlı bir şekilde yükseltilebilir.

BBC'nin aktardığına göre, İran ayrıca yaklaşık bir ton yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyuma ve tıbbi araştırma eşiği olarak kabul edilen yüzde 3,6 zenginleştirilmiş 8 bin 500 kilo uranyuma sahip.

Bomba veya füze yapımında kolayca kullanılabilen yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun çoğunun İsfahan'da depolandığına inanılıyor. Bu tesis, geçen yıl ABD-İsrail hava saldırılarında hedef alınan İran'daki üç yeraltı nükleer tesisinden biriydi.

Ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ne kadarının başka yerlerde depolandığı belirsiz.