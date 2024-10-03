Atina-Ankara hattında 'tatbikat' krizi: MSB'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:26

Güncelleme: 03.10.2024 - 16:28

Yunanistan merkezli Protothema gazetesi, ilk kez Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan NATO'nun Ramstein Flag-24 Tatbikatı'na Türkiye'nin katılmayacağını iddia etmişti.

Gazetenin iddiasına göre, "Türkiye’nin Ramstein Flag 24’e katılmak üzere Atina FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) sahasında uçacak savaş uçakları için uçuş planlarını sunmamakta ısrar etmesi sonucunda Türk Hava Kuvvetleri (THK) tatbikata katılımını geri çekti".

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'nın, Yunanistan'da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı'na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"30 Eylül -11 Ekim 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı icra edilmektedir. Yunanistan'ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan'ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır."

Ramstein Flag-24 Tatbikatı

NATO’nun en büyük hava tatbikatı “Ramstein Flag-24” 30 Eylül'de Yunanistan’ın Andravida Hava Üssü’nde başladı.

30 Eylül–11 Ekim tarihleri ??arasında sürmesi planlanan tatbikata, 12 ülke ve yaklaşık 140 savaş uçağı ve diğer hava araçları katıldı.

Tatbikata F-35, F-16V, Rafale ve 140’tan fazla 4’üncü ve 5’inci nesil savaş uçağının yanı sıra 13 müttefikin destek uçakları katılacak.

FIR (UÇUŞ BİLGİ BÖLGESİ) NEDİR?

Uçuş bilgi bölgesi ya da FIR içinde uçuş bilgi hizmeti (FIS), ikaz hizmeti (ALRS) ve havacılık meteorolojisi hizmeti verilen hudutları belirlenmiş bir hava sahası. FIR'lar günümüzde kullanılan en büyük hava sahası bölümleridir ve farklı geometrik şekillerde olabilirler. FIR'ları birbirinden ayıran çizgiler Türkçede FIR hattı olarak bilinir.

Her ülkenin hava sahası ve civarı, ülkenin büyüklüğüne, konumuna ve hava tarafiğinin durumuna göre bir veya daha fazla FIR'a bölünür. Örneğin Türkiye'nin hava sahası Ankara FIR ve İstanbul FIR olmak üzere iki uçuş bilgi bölgesine bölünmüştür. Benzer şekilde Birleşik Krallık da Scottish FIR ve London FIR olmak üzere iki uçuş bilgi bölgesine bölünmüştür.

FIR'lar deniz seviyesinden belirli bir irtifaya kadar olan bölgeyi kapsarlar. FIR'ların üst limitinden sonra UIR (upper information region/üst uçuş bilgi bölgesi) başlar. UIR'lar da uzay sınırına kadar olan bölgeyi kapsarlar. Örneğin London UIR FL245 ve FL660 arasındadır.